李登輝住院至今已經3周 醫院已下封口 12:222020/02/23 中時 鄭郁蓁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖為前總統李登輝。（資料照 姚志平攝）（禁止酒駕，飲酒過量，有害健康） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前總統李登輝8日因為喝牛奶嗆到，造成肺部浸潤後一直留院觀察中。李登輝狀況如何至今不明。記者詢問台北榮民總醫院表示，已經下了封口令，不便對外說明。 前總統李登輝2月8日因喝牛奶嗆到，被送往台北榮總急診，醫療團隊擔心肺部可能輕微發炎，因此持續觀察、用藥，日後做血液生化相關的檢查，才能確定有沒有肺炎可能。 但住院至今已經三周都還無法康復出院，各界關心前總統病況，對此他的主治醫師心臟內科特約醫師陳雲亮表示，醫院已經要求對李登輝病情封口，任何人都不能透露。 (中時 ) #李登輝 #封口 #前總統 #肺部 #醫師 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國前總統李明博 二審獲刑17年 16:052020/02/19 國際 1分鐘看世界》川普行使特赦權 南韓前總統涉貪遭重判 06:212020/02/20 國際 名醫曾近百公斤 這理由讓他重拾健康 22:492020/02/20 生活 新冠肺炎或長期流行 有如流感 04:092020/02/21 焦點新聞 新冠肺炎恐流感化 與人類共存 04:102020/02/21 國際大事 彰化版愛在瘟疫蔓延時！白牌司機轉診醫師從被罵慘到鼓舞紛至 15:512020/02/21 生活 陳杰親率行員為白牌車司機轉診診所 替蔡文瑞醫師打氣 20:342020/02/21 生活 蔡醫師守住防疫前線 彰化縣長送暖 01:552020/02/22 生活新聞 首例出院女台商 肺部纖維化 01:552020/02/22 生活新聞 抗新冠肺炎 胸腔內科醫師籲民眾戒菸 10:512020/02/22 生活 生活熱門新聞 劉真要轉到振興做換心手術？醫院回應了 - 生活 4公升酒精無預警開賣！比台酒、台糖還便宜 - 生活 4天2工廠停工！ 白牌車司機妹工廠承認了 - 生活 韓國疫情失控 網揭當地人恐怖習慣：中鏢不意外 - 生活 新冠肺炎是人造病毒？台大教授：可能性很高 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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