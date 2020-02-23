前總統李登輝8日因為喝牛奶嗆到，造成肺部浸潤後一直留院觀察中。李登輝狀況如何至今不明。記者詢問台北榮民總醫院表示，已經下了封口令，不便對外說明。

前總統李登輝2月8日因喝牛奶嗆到，被送往台北榮總急診，醫療團隊擔心肺部可能輕微發炎，因此持續觀察、用藥，日後做血液生化相關的檢查，才能確定有沒有肺炎可能。

但住院至今已經三周都還無法康復出院，各界關心前總統病況，對此他的主治醫師心臟內科特約醫師陳雲亮表示，醫院已經要求對李登輝病情封口，任何人都不能透露。

(中時 )