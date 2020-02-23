今年第十九屆馬來西亞MTE國際發明展昨天傍晚結束，台灣有24件作品參賽，最後拿下8金8銀4銅以及1座醫療保健類大會特別獎，總成績排名世界第二。

今年馬來西亞國際發明展，有來自波蘭、克羅埃西亞、伊朗、印度、菲律賓、越南、泰國等共20個國家、超過527件作品參賽，台灣共有24作品。

中華創新發明學會理事長吳智堯表示，因出發前受到疫情影響，不少師生沒有前往，但他仍著「四卡皮箱」出征，親自背著台灣學子的作品，並以在當地聘用工作人員方式，先背下台灣學生作品方式，讓台灣學生作品仍能被世界看見。

國際發明展常勝軍的徐子圭，這次帶著就讀國立岡山高一的兒子徐聖堯，父子檔同設計「低碳自然對流旋風燃燒爐」，再次拿下金獎。

徐聖堯說，因傳統的金爐，常有燃燒不完全濃煙的問題，在傳統金爐內部再增加一個特殊內桶，增加對流及形成冷空氣護膜，再結合航太工程燃燒室？旋杯設計產生火龍捲，可以實現完全燃燒有效降低濃煙，減少生成一氣化碳和其他有毒氣體的排放。

中華大學工業產品設計學系諸美霖、巫銘紘等師生因應環境議題所創作的「消菸匿跡」解決菸害獲得金獎，作品以各國家抽菸人口對處理菸蒂的觀念並不成熟，影響環境及清潔，也造成打掃的辛苦為發想。

巫銘紘說，為了改善菸蒂造成的環境垃圾問題，裝滿的菸蒂，只要一個按鍵，熄菸桶內的菸蒂就能從底部掉出來，讓清掃簡單化，更可以提升清潔人員的打掃效率，解決菸蒂造成的垃圾問題，也讓環境更乾淨整潔。

值得一提的是，慈濟科大「大手牽小手」花蓮縣玉里三民國中鍾宇杰藍正及洪芷璇同學，在慈濟科大老師羅淑芬和大專生高旖旎協助下，發明了「愛玉製作隨行杯」，考量傳統上愛玉果凍是以雙手搓洗產生果膠，過程中易因雙手不淨而有衛生疑慮，且過程繁瑣耗時且無法隨時製作，他們發明愛玉專用果汁機，除了攜帶方便，只要按壓啟動攪拌按鈕，將愛玉籽攪拌釋放果膠，擠壓過濾膜淨置10分鐘，旋轉吸管即可享用乾淨的愛玉。發明也獲得銀牌獎。

(中時 )