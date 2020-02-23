聯盟龍頭公鹿23日靠著「字母哥」阿提托康波貢獻31分、17籃板及8助攻的接近大三元演出，終場119比98痛宰七六人，拿下本季第48勝(8敗)，公鹿將有很大機會在25日作客遭遇巫師之戰，提前鎖定季後賽席位，改寫NBA紀錄！

原本在NBA歷史當中，最快提前拿下季後賽門票的球隊是2016-17年球季的勇士，當時他們在2月26日鎖定季後賽席位，如今公鹿只要在25日擊敗東區第9巫師，就可拉開雙方勝差到28場，提前宣告闖進季後賽，也改寫歷史紀錄。

公鹿本季曾跟巫師交手過1次，當時公鹿以151比131宰翻巫師，看來提前搶下季後賽門票機會很高，畢竟目前公鹿兵強馬壯，不僅主力都沒傷痛，更增添馬文威廉斯助陣，接下來的目標就是鎖定單季拿下70勝門檻，他們確實很有機會。

反觀目前跌到東區第5的七六人，23日除了中止4連勝，更在首節就折損主控班西蒙斯，才剛傷癒復出的他，再次因為背部緊繃傷勢提前退場治療，此役只打4分44秒，目前復原時間還不確定，看來接下來必須續靠恩比德獨撐大局了。

(中時 )