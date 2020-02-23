柯文哲稱不知「北部女」 侯友宜：防疫不要口水 12:222020/02/23 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市長侯友宜。（戴上容攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲針對第24例新冠肺炎病例說他不知情，衛福部長陳時中批評，是把責任丟給其他縣市首長，新北市長侯友宜23日新莊回應，防疫不需要對立、衝突、口水，中央怎麼做，他都沒意見，但是對他來講，新北市永遠是一級開設，新北市一定要走在前面超前部署，只有中央跟地方所有人一條心，才能戰勝唯一敵人新冠肺炎。 侯友宜表示，地方也會向中央建議，就像居家簡易趴趴走的，他對陳時中表示，「中央無法處理，新北市來承擔、補位」。 (中時 ) #中央 #侯友宜 #新北市 #新冠肺炎 #柯文哲 #台北市 #居家隔離 #居家檢疫 #陳時中 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫停學 KKBOX 與 KKTV 宣布學生族群開學前免費用 12:522020/02/19 科技 肺炎疫情衝擊企業營運 中市勞工局積極輔導 15:252020/02/19 生活 疫情意外收穫！莿桐鄉農會蒜頭精爆紅 14:492020/02/20 社會 湖北設立首批23項新冠肺炎應急科研攻關專案 20:132020/02/20 兩岸 大陸官方坦承 武漢重症8000多人、危重症1600多人 21:102020/02/20 兩岸 防疫漏洞？新北居家檢疫拿垃圾下樓 21:302020/02/20 社會 湖北監獄爆271例新冠肺炎病例 15:042020/02/21 兩岸 鄉鎮區級居家檢疫關懷中心 中和區公所率先成立 18:522020/02/21 生活 男居家檢疫環島趴趴走超慘 南投縣府重罰15萬元 12:492020/02/22 生活 台商回國居家檢疫！曝14天「荒謬過程」嘆：可能沒人知道 08:032020/02/23 政治 政治熱門新聞 台商回國居家檢疫！曝14天「荒謬過程」嘆：可能沒人知道 - 政治 罷韓總部違法開罰？發起人尹立終於回應了！ - 政治 「罷韓違法」出大事...韓粉一句話冷諷 - 政治 無懼罷韓！文山伯「韓社」徵6大人才 韓粉驚訝 - 政治 政府努力防疫？前太陽花成員：防疫作戰就是「假」 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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