台北市長柯文哲針對第24例新冠肺炎病例說他不知情，衛福部長陳時中批評，是把責任丟給其他縣市首長，新北市長侯友宜23日新莊回應，防疫不需要對立、衝突、口水，中央怎麼做，他都沒意見，但是對他來講，新北市永遠是一級開設，新北市一定要走在前面超前部署，只有中央跟地方所有人一條心，才能戰勝唯一敵人新冠肺炎。

侯友宜表示，地方也會向中央建議，就像居家簡易趴趴走的，他對陳時中表示，「中央無法處理，新北市來承擔、補位」。

(中時 )