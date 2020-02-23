正受困於新冠肺炎疫情大爆發的韓國，近日一架大韓航空航班被以色列拒絕入境，原因是韓國疫情快速爆發。這架大韓航空KE957機上乘客，除12名以色列乘客被直接運送回家隔離14天，其他乘客則原航班返回韓國首爾。

據《環球網》報導，當地時間2月22日晚（台北時間2月23日凌晨），韓國大韓航空KE957航班降落以色列本古里安機場後，航班上近200名韓國與其他國家乘客被拒絕進入以色列國土，僅12名以色列乘客獲准入境，但被直接運送回家隔離14天。航班則在完成加油和補充餐飲後，於當地時間22日晚間10點啟程飛返首爾。

以色列衛生部召開記者會表示，韓國的新冠肺炎病例急劇增加，其中包括9名剛剛在以色列結束旅程而確診染病的韓國人。（圖／環球網）

以色列衛生部表示，連日來，韓國的新冠肺炎病例急劇增加，達到433人，其中包括9名剛剛在以色列結束旅程而確診染病的韓國人。目前在以色列旅行的大約一千名韓國遊客已被告知：避免進入公共場所，自覺隔離在旅館中，等待有關部門採取相應措施。

據報導，23日以色列總理內坦亞胡將召集一個緊急特別會議，商討如何應對新冠肺炎在以色列的蔓延趨勢。

(中時電子報)