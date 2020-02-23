台北市長柯文哲23日陪同民黨眾立委蔡璧如，到新竹天后宮六聖母媽祖廟參拜還願，與桃園市龍德宮信眾一路遶境到竹蓮寺，不願接受媒體提問有關新冠肺炎疫情居家檢疫等問題。

柯文哲在竹蓮寺致詞時說，新竹市是他的家鄉，回家參與一段遶境，最近有新冠肺炎的疫情，希望不只新竹要平安，全台灣都能平安度過。

(中時 )