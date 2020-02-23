柯文哲回新竹參拜廟宇遶境 低調不談疫情 12:262020/02/23 中時 羅浚濱、竹市 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 柯文哲說，最近有新冠肺炎的疫情，希望不只新竹要平安，全台灣都能平安度過。（羅浚濱攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲23日陪同民黨眾立委蔡璧如，到新竹天后宮六聖母媽祖廟參拜還願，與桃園市龍德宮信眾一路遶境到竹蓮寺，不願接受媒體提問有關新冠肺炎疫情居家檢疫等問題。 柯文哲在竹蓮寺致詞時說，新竹市是他的家鄉，回家參與一段遶境，最近有新冠肺炎的疫情，希望不只新竹要平安，全台灣都能平安度過。 (中時 ) #武漢肺炎 #新冠肺炎 #疫情 #新竹 #柯文哲 #陳時中 #民進黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 名醫釋疑 染新冠肺炎不會生畸形兒 04:102020/02/19 地方新聞 防疫停學 KKBOX 與 KKTV 宣布學生族群開學前免費用 12:522020/02/19 科技 疫情意外收穫！莿桐鄉農會蒜頭精爆紅 14:492020/02/20 社會 俄駐日使館：鑽石公主號又有2俄國人染武漢肺炎 14:482020/02/20 國際 損失慘重！武漢華中科技大學2周內5教授病逝 16:182020/02/20 兩岸 湖北設立首批23項新冠肺炎應急科研攻關專案 20:132020/02/20 兩岸 大陸官方坦承 武漢重症8000多人、危重症1600多人 21:102020/02/20 兩岸 新聞透視》新冠肺炎來勢洶洶！執著無社區傳播 鴕鳥心態作祟 04:102020/02/21 生活新聞 湖北監獄爆271例新冠肺炎病例 15:042020/02/21 兩岸 伊朗新增13起武漢肺炎確診病例 其中2人不治 20:262020/02/21 國際 政治熱門新聞 台商回國居家檢疫！曝14天「荒謬過程」嘆：可能沒人知道 - 政治 罷韓總部違法開罰？發起人尹立終於回應了！ - 政治 「罷韓違法」出大事...韓粉一句話冷諷 - 政治 無懼罷韓！文山伯「韓社」徵6大人才 韓粉驚訝 - 政治 政府努力防疫？前太陽花成員：防疫作戰就是「假」 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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