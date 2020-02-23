罹患血友病的少年隨母親返大陸湖北省荊門市探親，因新冠肺炎疫情影響至今無法返台，甚至無法按時取得所需針劑引發關注；大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會收到該名母親的心聲，以其14歲罹病的兒子有用藥及就醫問題，盼能早日回台；高醫大附設中和醫院指出，患者父親日前已代為取藥，會持續配合人道給藥。

該名罹病少年因每周須施打特殊藥劑，在台父親分向醫院及海基會求救，2月10日由海基會、高醫及多位台商跨海千里送藥，先取得2支針劑支應；大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會轉達該母親的心聲，之前赴陸時帶了2支，後經海基會及台商合作送藥2支，現均已用完，2月28日孩子將進入待藥危險期。

有關針劑問題？高醫表示，少年父親兩天前再度透過衛福部申請獲得特准，已向高醫取得藥物，不過後續要怎麼送往大陸，是否會循先前模式送藥，院方並不清楚，目前暫無針劑用藥問題，院方會持續人道給藥。

高醫指出，患者罹患第八凝血因子缺乏的重型血友病患，合併第八因子抗體須注射這個新藥預防身體出血，若不施打可能造成關節，甚至全身出血危及生命。

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(中時 )