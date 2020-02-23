2月23日疫情報導：

日本北海道今（23）日確診第18起新冠肺炎病例，患者是一名居住在札幌的70多歲男性上班族。日本放送協會（NHK）報導，男子22日在當地一家醫療機構看診，經檢查後，證實染上新冠肺炎。值得注意的是，男子發病前14天沒有出國，也沒有和相關患者接觸過，札幌當局正對他接觸過的人士進行調查。據日本JX通信社推出的「News Digest」疫情統計網站，截至今日中午12時，目前日本境內確診人數上升至770人。

2月22日疫情報導：

共同社報導，日本各地22日共新增26起新冠肺炎確診案例，北海道共9起新增病例，患者年紀分布在10至80多歲；東京都新增1名60多歲男性確診；此外，包括栃木、千葉、神奈川、石川、愛知、和歌山、熊本等各縣都有新增患者，其中，愛知縣名古屋市增加4名感染者，千葉縣一所中學女教師也染病。

2月21日疫情統整：

截至當地時間21日晚間11時，日本境內感染人數上升至89人，包含2名小學生、1名學齡前兒童。再加上郵輪「鑽石公主號」上感染的634人、搭乘包機返日後確診的14人等，日本境內確診人數攀升至740人。

2月20日疫情統整：

橫濱市新增1確診病例，包含郵輪「鑽石公主號」感染人數、搭乘包機返日的染疫僑民等，日本境內確診病例數達728人。

2月19日疫情統整：

東京都、神奈川、北海道、沖繩等都傳出新增確診病例。沖繩縣新增1例、北海道增至4例、神奈川縣相模原市增加3例。

(中時電子報)