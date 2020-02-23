劉品言帶賴東賢到龍山寺拜拜祈福。（鴻言娛樂）

劉品言帶賴東賢到龍山寺拜拜祈福。（鴻言娛樂）

演員賴東賢因為主持《愛玩客》，被網友封「外景男神」。（摘自臉書）

新生代男星賴東賢因演出偶像劇《飛魚高校生》、《已讀不回的戀人》受到粉絲喜愛，也因主持外景節目《週三愛玩客》成為新一代外景男神，但有眼尖粉絲發現自去年(108年)9月底開始，賴東賢的臉書粉絲專頁即不見更新也未曾出現於螢光幕中，彷彿人間消失一般，原來他竟是發生嚴重車禍！還因此住院將近一個月。

去年9月底，賴東賢在前往健身房途中遭一輛小客車攔腰撞上造成腦出血、脾臟破裂、肋骨斷裂、氣血胸及身體多處擦傷緊急送往急救。當時經紀公司老闆也是和他情同母子的劉品言(言言)正在湖南長沙準備進行音樂節目競演，公司同事擔心影響言言心情直到演出結束回到酒店才敢讓她知道。獲知消息的她震驚得喃喃著說：「老天是在開玩笑嗎？」，眼淚卻也止不住。

手術順利而從鬼門關被拉回的賴東賢，術後住進加護病房(ICU)進行後續觀察，麻醉清醒後的他對車禍發生經過完全沒有印象，每天都會再問親友發生什麼事？他在哪？住進ICU後約兩週，他就獲醫生同意可以開始自主進食，由於原先就在進行減脂計劃每天只吃一餐，再加上因突如其來的意外而住進ICU只能靠胃管輸送流質食物，「解禁」後無時無刻不喊餓，只要聽見護士要送餐眼睛都會發亮，甚至還因為太餓不僅把親友帶來的食物迅速吃光，連護士們都忍不住把護理站的奶粉麥片貢獻給他，每天親友到探視時間總會先聽護士們說他又吃了多少東西，連醫生也忍不住笑說，一般人發生這種嚴重意外都會躺好幾個月，像他恢復速度這麼快、食慾也這麼好的不多呀。

因為這次意外事故，造成他預定的工作計畫無法順利執行也婉拒許多新戲邀約，經紀公司和賴東賢除了深深感到抱歉，也感謝客戶的體諒及謝謝醫護團隊的照顧。在這段努力復建休養的日子裡，他仍不忘多看各國作品勤做演員功課，對於近期討論度相當高的《愛的迫降》、《想見你》，賴東賢不僅覺得劇本相當有魅力，也希望自己未來能有機會參與這般有挑戰的人物角色。今(24日)是賴東賢的28歲生日，他宣告正式復工，言言也特地帶他去龍山寺拜拜，祈求一切厄運都消去，希望他接下來都能平安順利。經過這一劫，他也深刻感覺到能平安健康活著就是最大的幸福了。

(中時 )