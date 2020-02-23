成軍18年的台灣天團「5566」，2019年再度合體開唱，以孫協志、王仁甫、許孟哲3人之姿帶著《Since 5566演唱會》，成功唱進台北小巨蛋。3人原訂3月7日移師高雄巨蛋，早已秒殺的萬張門票，售票網站截至今（23）日已有超過640張以上的票卷釋出，完封北、高兩蛋紀錄破功。

5566去年11月宣布揮軍高雄巨蛋，一萬張門票開賣5分鐘全部售罄，北高巨蛋演唱完售紀錄達成；但天團仍不敵天災人禍，「新冠肺炎」疫情持續延燒，疾管局日前宣布大陸人士暫緩入境、港澳人士入境後需居家檢疫14天，主辦單位也於9日宣布演唱會照常舉辦、但全面開放粉絲退票，讓一票難求的演唱會立即釋出600多張的票券。

主辦單位華貴娛樂為了不讓久候的歌迷失望，9日在臉書粉專宣布3月高雄演唱會將如期舉辦，並全面開放退票至17日止、大陸和港澳粉絲則可延至21日退票；屆時現場也會徹底實施防疫措施、請觀眾佩戴口罩入場。

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5566高雄巨蛋演唱會受新冠肺炎疫情影響，引發粉絲退票潮。（圖／翻攝自拓元售票官網）

(中時電子報)