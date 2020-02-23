受到新冠肺炎疫情影響，大陸企業的復工復產狀況也成為全球產業的焦點，根據中國企業聯合會（中企聯）調查，截至2月20日為止，大陸製造業500強企業復工復產狀況，調查結果顯示，企業復工複產率已經達到97.08％，員工到崗率66.17％，產能利用率58.98％，國有企業復工交產狀況優於民營企業。

中企聯自2月12日開始透過網路資料平台對大陸製造業500強企業進行調查的，最新一筆2月18日至20日間的調查，大陸製造業500強企業復工複產情況，共發放491家企業（湖北省9家企業除外），其中國有及國有控股企業155家、民營及民營控股企業336家，共回收342家企業，有效回收率達69.65%。其中，國有及國有控股企業回收106家，回收率68.39％、民營及民營控股企業回收236家，效回收率70.24％。

中企聯指出，調查樣本涵蓋的地區共分佈在26個省、自治區及直轄市。其中沒有參與調查的地區有吉林、貴州（沒有企業參加調查），海南、西藏（沒有製造業500強企業），及湖北（疫情嚴重）。

調查結果也顯示，勞動密集型行業的製造業500強企業平均復工復產率較低，需要動力輸入大的省份，其製造業500強企業平均復工交產率也較低。整體環境遭遇的問題，包括目前因交通物流不暢，導致人員復工返崗難度增加、防疫物資不足、產業鏈上下游產品運送交付困難、企業面臨資金鏈壓力大、訂單履行和延續存在困難、計畫項目無法依原定時程推進、企業經營成本上升、國際貿易受到衝擊等問題，都是企業復工復產面臨的主要困難和問題。

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(中時電子報)