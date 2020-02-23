高雄市李姓男房東去年9月遭本刊踢爆，向女房客收購排泄物藏放食用，但不到半年，本刊又接獲自稱李男前女友的阿寶（化名）爆料，李男又多了新花樣，他向國、高中學生妹謊稱學校內的水池，和廁所馬桶是靈驗的許願池，還成立了活動專頁，吸引學生們前往投錢許願後，他再到水池將錢撈出花用。

李男去年9月遭本刊踢爆，向女性房客收購糞便當成美食享用，在旁人眼中，汙穢不堪的排泄物，在他眼中卻是珍饈美饌，女房客小花（化名）在當時向本刊表示，李男有次還將她的糞便捧在手心，搓成球狀在手上把玩，最後再用保鮮膜包著放進模型車裡保存了1至2個禮拜。

阿寶透露，李男除了吃屎習慣外，還在社群軟體用假帳號宣傳，將樹德科大、道明國中內的水池塑造成許願池，就是要在學生們前往許願，投錢完後他再將水池內的錢幣撈起花用。

據了解，李男假冒道明國中的老師，利用假帳號向女學生小婷（化名）表示，學校的水池其實是許願池，並要小婷分享許願池資訊，小婷則好心的告訴班導師，並希望全班一起去投錢許願，但班導表明並不認識李男，同時也覺得李男行徑相當怪異而拒絕。

李男得知消息後，竟在網路上出言霸凌小婷，甚至要揚言要向學校老師、教官投訴，表示自己遭到小婷謾罵，讓小婷不堪其擾。

本刊透過管道找到李男，他對於吃屎、學校水池、馬桶是許願池等指控，他先質疑本刊取得的對話紀錄及照片是偽造，並說：「我不知道許願池是什麼，你不知道對話紀錄是可以偽造的嗎？」卻不願意正面回應，只頻頻跳針說到「你查證後，想怎麼寫就怎麼寫」並揚言提告。

李男遭學校老師識破詭計後，上網霸凌該名女學生，並揚言要將「小事化大」。（圖／讀者提供）

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(中時電子報)