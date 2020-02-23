台中21歲楊姓女駕駛日前駕車行駛於東區精武路與南京東路口停等紅燈，號誌轉換綠燈時，一輛小貨車疑似不耐久候，從車輛右後方硬擠過來，和她的自小客擦撞後暫停了一下，就繼續往前很快消失在車陣中，經楊女報案警方找到71歲的蔡姓貨車司機到案說明，竟稱現在的人真是無聊，這樣子也要報案，令警方啼笑皆非；警方也在訊後依肇事逃逸將他送辦。

台中市政府警察局第三分局交通分隊日前接獲楊女報案，經調閱楊姓駕駛的行車紀錄器，發現71歲蔡男與21歲楊女係同行車方向，當時楊女行駛在中間車道，蔡姓駕駛則在最右側車道，號誌轉換綠燈後，蔡姓駕駛疑似不耐等候前方機車，往左切出車道欲殺出重圍，碰撞楊姓駕駛車輛後，2度於前方停下，接著繼續往前變換至左轉車道。

警方請蔡姓駕駛前來說明，蔡姓駕駛向警方表示，他當時行經南京東路口直行精武路，一度覺得怪怪的，但從後照鏡查看未發現異狀，並稱現在的人真是無聊，這樣子也要報案等語，實在令人啼笑皆非。

警方勘驗雙方的車損發現吻合的擦撞痕跡，蔡男說辭警方不予採信，依「交通事故發生未依規定處置」之違規事由舉發。三分局交通分隊長蔡興邦表示：依據道路交通管理處罰條例62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新台幣1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，肇事雖無人受傷，蔡姓駕駛仍不得離開現場，該逃逸之行為將會依規定舉發。

(中時 )