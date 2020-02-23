隨著國際油價上漲，台灣中油公司今天表示，自24日凌晨零時起，國內汽、柴油價格各調漲新台幣0.6及0.7元，95無鉛汽油來到每公升27.0元。

《中央社》報導，中油表示調整後的參考零售價格分別為：92無鉛汽油每公升25.5元、95無鉛汽油每公升27.0元、98無鉛汽油每公升29.0元、超級柴油每公升23.3元。

(中時電子報)