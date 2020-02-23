終止4連降！明起汽柴油調漲0.6及0.7元 12:332020/02/23 中時電子報 莊楚雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 終止4連降！明起汽柴油調漲0.6及0.7元。(圖：資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 隨著國際油價上漲，台灣中油公司今天表示，自24日凌晨零時起，國內汽、柴油價格各調漲新台幣0.6及0.7元，95無鉛汽油來到每公升27.0元。 《中央社》報導，中油表示調整後的參考零售價格分別為：92無鉛汽油每公升25.5元、95無鉛汽油每公升27.0元、98無鉛汽油每公升29.0元、超級柴油每公升23.3元。 (中時電子報) #每公升 #調漲 #95無鉛汽油 #27 #終止 也許您會感興趣 推薦閱讀 被動元件傳漲價 多檔爆大量 04:102020/02/19 證券．權證 倚強20日終止股票交易 將辦私募注資 04:102020/02/19 證券．權證 新晶投控股票2月27日上櫃、頂晶科股票同日終止買賣 14:222020/02/20 財經 陸27城躋身全球房價漲幅前50高城市 20:552020/02/20 財經 3百年絕美骨董皇冠遭劫 27載後終於物歸原主 23:582020/02/20 國際 官田鋼3月盤元價調漲 近半年首度 04:102020/02/21 證券．權證 防疫自駕最安心 刷兆豐卡加油每公升降1.2元 21:102020/02/21 財經 過年後油價首次回漲 下周汽油看升0.5到0.6元 21:162020/02/21 財經 中鋼 全面調漲Q2內銷盤價 04:092020/02/22 產業．科技 油價下周小漲 95無鉛恐回27元 04:102020/02/22 財經焦點 生活熱門新聞 4公升酒精無預警開賣！比台酒、台糖還便宜 - 生活 4天2工廠停工！ 白牌車司機妹工廠承認了 - 生活 劉真要轉到振興做換心手術？醫院回應了 - 生活 新冠肺炎是人造病毒？台大教授：可能性很高 - 生活 韓國疫情失控 網揭當地人恐怖習慣：中鏢不意外 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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