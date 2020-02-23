南科為FRC2020區域賽舉行授旗儀式及聯誼賽。（南科管理局提供／劉秀芬台南傳真）

為了協助培育台灣學生團隊在3月的世界級機器人大賽（FIRST Robotics Competition；FRC）區域賽取得好成績，爭取4月底特律決賽，南科管理局於22日舉辦南科FRC2020區域賽授旗及校際聯誼競賽熱身。參賽學生表示，誼競賽是很好練習作戰的機會，不管輸或贏大家都會一起交流討論。

授旗儀式及聯誼賽共吸引了全台29所學校，15支參賽隊伍參加，參賽隊伍逐一列隊，場面壯觀。南科管理局局長林威呈表示，台灣不是沒有人才，只是缺少舞台，讓南科管理局、鹿耳門聖母廟、教育局的前輩及各校校長來提供舞台，使我們年輕人變得更厲害。

FRC為高中職生全球機器人賽事，對手來自世界各地，比賽從區域賽開始，脫穎而出的隊伍將可以前進美國底特律進行總決賽，台灣高中職學校從2017年3隊參賽到現在已達到26隊。

從1月4日知道區域賽題目後，台灣隊伍便如火如荼開始研擬作戰計畫，從零件組裝、程式撰寫、加入競技技術到製造出一個完整的機器人等，各團隊歷經50多天徹夜努力。

南科管理局自去年已訂定目標，培育台灣FRC團隊要在今年區域賽拿到冠軍，因此，由南科AI_ROBOT自造基地安排了FRC機器人一系列帶狀訓練，包含了5月新生招募指導營、7月機器人組裝訓練營、8月機器人菁英訓練營、8月FRC季後賽、11月英文簡報集訓到12月募資活動。

除此之外，南科管理局也在最短時間內建置同規模競賽場地，藉由實作演練，幫助參賽團隊找出致勝關鍵。

22日參賽同學表示，臨場經驗真的十分重要，這次友誼賽集結台灣一半以上隊伍，是很好練習作戰的機會，不管輸或贏大家都會一起交流討論，檢討哪裡可以再改進，把握最後時間調整最佳狀態，為前進美國底特律努力。

(中時 )