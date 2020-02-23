本刊去年9月踢爆，高雄市1名李姓男房東以500到1000元不等價格，上網購買女性排泄物食用，現在1名自稱李男前女友的阿寶（化名）透露，李男的行為雖經媒體報導，但現在仍「改不了吃屎」嗜好，還以「高雄醫學大學做實驗」名義，改向國、高中學生妹購糞食用，其行為足稱「嗜屎至尊」。

在李男嗜屎、收藏內褲等行徑遭到本刊踢爆之後，阿寶出面透露，李男現在轉向國、高中學生妹收購糞便。阿寶表示，李男令人匪夷所思之舉不只這個，他還向道明國中女學生及租房的房客表示，學校水池、馬桶，還有其套房內的馬桶有許願功能，有天真無知的學生真的投錢許願完後，李男竟將這些零錢撈出花用。

本刊調查，李男曾藉由「學術交流」名義，向許多女性收購原味絲襪、內褲，但他誇張行徑不只一遭，疑似患有「異食癖」的李男，還曾向女房客收購大便食用，甚至用1次500到1000元的代價「以口就屎」，要女房客蹲在他的臉上處理「現撈啊」糞便，吃不完的還用便當盒外帶。

李男還為了「穩定貨源」，仿效直銷拉下線的模式，支付3000元介紹費給替他「開闢屎源」的女子，而有長年「嗜屎」經驗的他，甚至可以像「24孝」故事中《嘗糞憂心》一樣，藉食用糞便的同時，精闢分析女子的身體狀況。

本刊透過管道找到李男，他對於吃屎、學校水池、馬桶是許願池等指控，他先質疑本刊取得的對話紀錄及照片是偽造，並說：「我不知道許願池是什麼，你不知道對話紀錄是可以偽造的嗎？」卻不願意正面回應，只頻頻跳針說「你查證後，想怎麼寫就怎麼寫」並揚言提告。

李男宣稱馬桶具有許願、招財功能，要將零錢投入或黏貼在馬桶中，才能招財。（圖／讀者提供）

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(中時電子報)