高雄李姓房東去年遭本刊踢爆利用「學術研究」為名，以500到1000元不等的價格，收購女房客、學生的排泄物服用，事隔不到半年，李男又被前女友爆料，他現在改吃國、高中女學生的糞便。其實李男在高雄地區坐擁2棟房產，生活相當優渥，李男有這種另類舉動，心理醫師表示，這其實是一種「異食癖」的特徵。

本刊調查，年約35歲的李男，長相帥氣，在高雄市三民區坐擁2棟房產，並將房產隔成多間套房出租，可以爽當包租公的李男，平時也會到父親的機械工廠幫忙，生活非常優渥，但李男高富帥形象的背後，卻有難以啟齒的吃屎癖好。

心理醫師楊聰財表示，李男食糞舉動是一種「異食癖」的特徵，可能是李男的心性發展、成長環境與常人不同，所以才會產生這種癖好，但要治療卻不簡單，要從心理諮商、壓力適應、思考模式、情緒管理著手，而且因為此類心理疾病，病患通常沒有病識感，會主動就醫的病患相當少。

本刊透過管道找到李男，他對於吃屎、學校水池、馬桶是許願池等指控，他先質疑本刊取得的對話紀錄及照片是偽造，並說：「我不知道許願池是什麼，你不知道對話紀錄是可以偽造的嗎？」卻不願意正面回應，只頻頻跳針說到「你查證後，想怎麼寫就怎麼寫」並揚言提告。

心理醫師楊聰財表示，李男舉動是「異食癖」特徵，但這類病患通常沒有病識感，很少會主動就醫。（圖／翻攝畫面）

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(中時電子報)