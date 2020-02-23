基隆警方突襲色情鐵路街，竟發現有泰國妹「無罩」接客趴趴趴。（基隆市警察局提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆警方突襲色情鐵路街，竟發現有泰國妹「無罩」接客趴趴趴。（基隆市警察局提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆警方突襲色情鐵路街，竟發現有泰國妹「無罩」接客趴趴趴。（基隆市警察局提供／吳康瑋基隆傳真）

色情「鐵路街」私娼寮不畏肺炎疫情，持續接客做生意。新冠肺炎疫情越演越烈，而基隆為國際商港要地，警方在防疫方面不敢懈怠，連續兩天赴「鐵路街」龍安街查緝，警方入內查獲6名泰國籍和2名台灣籍賣淫女子，並發現屋內的從業人員均「未戴口罩」，令人擔憂會衍生疫情漏洞。

警方表示，日前經接獲檢舉指出，「龍安街」有色情交易及皮條客拉客，第一警分局長婁子才緊急召開專案會議，並指出，雖然現在是全民動員防疫的期間，但都市的淨化治安更刻不容緩，規劃部屬前往追查，並要求員警在密避空間查緝時，全部都要戴上口罩，做好防疫工作。

第一警分局偵查隊於21日晚間6點左右，由員警喬裝路人，順利騙過皮條客，被拉客入內後表明身分，當場查獲一名皮條客及17日才剛持觀光護照入境的6名泰國籍女子，此外，南榮路派出所也於22日下午5點，由派出所新進的員警喬裝尋芳客，查獲一名皮條客及2名台灣籍的賣淫女子和一名嫖客，並查扣保險套、潤滑液、計時器等證物。

警方調查後發現，店家以每15分鐘新台幣1200元的價格，向來往的尋芳客招攬性交易，並經過濾資料後發現，每名賣淫女子每天約接8名客人，而每次性交易後，女子可得到新台幣700元的酬勞。

全案偵訊後，依觸犯刑法妨害風化罪將皮條客移送法辦，另外6名泰籍賣淫女子及1名嫖客則依違反社會秩序維護法裁處，其中，6名泰籍女子解送移民署基隆專勤隊辦理遣返出境。

(中時 )