新冠肺炎持續肆虐，湖北、山東均有監獄爆發疫情。大陸中央政法委書記郭聲琨22日前往河北三河市，突擊檢查包括燕城監獄等監管場所的疫情防控工作。他強調現時正處於戰時狀態，要求有關部門自覺扛起政治責任、堵塞管理漏洞，做好監管場所的疫情防控。

《新華社》報道，郭聲琨先後來到河北省三河市看守所和司法部燕城監獄，隨機實地檢查封閉管理、排查監測等工作，通過視頻察看監區隔離關押、分餐等情況。與一線幹警和有關負責人交流座談，聽取疫情防控工作匯報和意見建議。

他表示，深刻吸取個別監管場所發生疫情的教訓，監管場所疫情防控最大的風險是輸入風險，最有效的防控措施是嚴格的封閉管理，要強化源頭管控，全面徹底做好排查、監測等工作，堅決切斷病毒輸入渠道。

郭聲琨強調，戰時狀態，必須嚴肅戰時紀律。各級公安機關和司法行政機關要切實負起監管場所疫情防控主體責任。各級領導幹部要堅持依法防控，帶頭執行有關法律法規、落實防控措施；監管幹警要嚴格執行紀律，自覺遵守疫情防控各項規定，阻斷外部傳染源。

(中時 )