柯防疫會議僅到場一次 侯：新北已開14次、每天開小型會議 12:532020/02/23 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 柯文哲(左)、侯友宜(右)。(資料照,吳亮賢攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲僅去過一次防疫應變會議，媒體詢問新北市長侯友宜看法，並詢問侯開會到場次數？侯友宜回應，新北市府防疫會議包括今天早上印象14次，並說每個人的思維，我們都尊重，只要大家齊心協力，把自己份內事情做好。 侯友宜說，新北市府每天都召開小型會議，我們的副祕書長、衛生局長每天早上八點鐘一定開會，因為他要隨時掌握狀況，所以從春節開始，完全不可能有休息的時間，但開會次數不重要，重要是如何去落實執行。 (中時 ) #侯友宜 #新北 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 名醫釋疑 染新冠肺炎不會生畸形兒 04:102020/02/19 地方新聞 防疫停學 KKBOX 與 KKTV 宣布學生族群開學前免費用 12:522020/02/19 科技 疫情意外收穫！莿桐鄉農會蒜頭精爆紅 14:492020/02/20 社會 損失慘重！武漢華中科技大學2周內5教授病逝 16:182020/02/20 兩岸 湖北設立首批23項新冠肺炎應急科研攻關專案 20:132020/02/20 兩岸 大陸官方坦承 武漢重症8000多人、危重症1600多人 21:102020/02/20 兩岸 新聞透視》新冠肺炎來勢洶洶！執著無社區傳播 鴕鳥心態作祟 04:102020/02/21 生活新聞 堵住疫情最可能破口 04:102020/02/21 時論廣場 湖北監獄爆271例新冠肺炎病例 15:042020/02/21 兩岸 環狀線帶動都更 僑蓮拔頭籌 01:562020/02/22 財經焦點 政治熱門新聞 「罷韓違法」出大事...韓粉一句話冷諷 - 政治 台商回國居家檢疫！曝14天「荒謬過程」嘆：可能沒人知道 - 政治 罷韓總部違法開罰？發起人尹立終於回應了！ - 政治 武漢台商包機無解？羅智強曝一絕招：能有共識！ - 政治 無懼罷韓！文山伯「韓社」徵6大人才 韓粉驚訝 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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