台北市長柯文哲僅去過一次防疫應變會議，媒體詢問新北市長侯友宜看法，並詢問侯開會到場次數？侯友宜回應，新北市府防疫會議包括今天早上印象14次，並說每個人的思維，我們都尊重，只要大家齊心協力，把自己份內事情做好。

侯友宜說，新北市府每天都召開小型會議，我們的副祕書長、衛生局長每天早上八點鐘一定開會，因為他要隨時掌握狀況，所以從春節開始，完全不可能有休息的時間，但開會次數不重要，重要是如何去落實執行。

(中時 )