據新浪財經引述大陸唐宋數據顯示，本周市場總庫存達到創紀錄的3428萬噸，顯示工廠庫存已經超過極限，每天還有200萬噸鋼材源源不斷的生產出來。該行業專家呼籲企業不要再抱幻想，奮力自救，大幅度減產來化解危機。

而大陸市場人士也指出，一邊是鋼企庫存和社會庫存不斷累積上破5年來庫存的歷史高點，另一邊是下游用鋼行業開工、復工普遍延後，需求釋放緩慢。供需兩端同時催化，導致當前鋼廠、鋼貿商普遍面臨較大的庫存壓力和資金回籠問題。

(旺報 )