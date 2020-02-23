陸鋼鐵庫存3428萬噸 創歷史最高 13:142020/02/23 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據新浪財經引述大陸唐宋數據顯示，本周市場總庫存達到創紀錄的3428萬噸，顯示工廠庫存已經超過極限，每天還有200萬噸鋼材源源不斷的生產出來。該行業專家呼籲企業不要再抱幻想，奮力自救，大幅度減產來化解危機。 而大陸市場人士也指出，一邊是鋼企庫存和社會庫存不斷累積上破5年來庫存的歷史高點，另一邊是下游用鋼行業開工、復工普遍延後，需求釋放緩慢。供需兩端同時催化，導致當前鋼廠、鋼貿商普遍面臨較大的庫存壓力和資金回籠問題。 (旺報 ) #庫存 #市場 #行業 #大陸 #歷史 也許您會感興趣 推薦閱讀 面對疫情海嘯 台影視圈皮皮挫 04:092020/02/19 時尚娛樂 大陸新一代外交官崛起 04:102020/02/19 論壇廣場 油價止跌 能源基金 將 逐步追上 04:102020/02/19 投資理財 6搶1 陸願來台隔離 04:102020/02/19 運動天地 陸機械工業企業復工比例逾5成 部分轉產防疫用品 11:242020/02/19 財經 新興市場經濟展望佳 債市可期 12:402020/02/19 財經 美債殖利率持續低檔 投信：新興市場債券受關注 12:382020/02/19 財經 美國宣布管制在美大陸媒體 大陸外交部批毫無道理 17:502020/02/19 兩岸 新行業侍肉師 阿根廷首批35名牛肉專家畢業 20:132020/02/19 國際 台冷對陸疫情 兩岸和平陷危機 04:092020/02/20 焦點新聞 財經熱門新聞 這隻黑天鵝有多毒？專家驚洩2008凶兆 - 財經 老美曝出口驚天數字…北京毀了貿易協議？ - 財經 慘！美半導體股大屠殺 台積電ADR中槍 - 財經 亂世狗熊？日圓墮落 遭美元背後開槍 - 財經 75％防疫酒精 24日起四大超商可買到 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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