翻攝自微博 毛磊的買房觀

現在大陸正值新冠肺炎傳染高峰期，多個省市實施封城管理，但上海美式賣場好市多（Costco）卻傳出有近2000人的喪屍潮塞爆賣場購物。

《星島日報》報導，21日有網友下午去Costco購物，原以為疫情嚴重，應該沒有什麼人才對，卻發現人潮竟比未復工前還多。店內屏幕顯示，賣場人數達1900多人，特別是蛋糕、肉類區域被擠到水洩不通。好在大家都有戴著口罩。

一名網友也留言說，今天他鼓起勇氣出門逛了Costco一圈，沒想到人潮與往日不分上下，「去都去了，只能硬着頭皮上了！和某人像逃難一樣的拿了點東西，半個小時不到，就匆匆離場了，回來後又是洗澡，又是酒精消毒的弄了一個小時…，身心疲憊，現在想想還有點後怕！」

外界質疑，賣場是否會引發群體感染新冠病毒？據《澎湃新聞》報導，疫情爆發後上海Costco一直正常營業，只是進店前必須量體溫、戴口罩。但誇張的人潮還是引起當局注意，派官員前去檢查。

(中時電子報)