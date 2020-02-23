開學防疫應戰 侯友宜：提高層級超前布署 13:082020/02/23 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市長侯友宜（右）23日到新莊國小視察學校防疫物資。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市準備111萬口罩、1萬支額（耳）溫槍、千公升的75％消毒用酒精，全力備戰。（黃世麒攝） 設於新莊國小的校園防疫物資發放中心工作人員一早就忙碌檢整物資，準備配發各區。（黃世麒攝） 設於新莊國小的校園防疫物資發放中心工作人員一早就忙碌檢整物資，準備配發各區。（黃世麒攝） 新北市新莊國小備妥防疫措施，每天派人擦拭消毒教室，課桌椅間距也盡可能拉大加寬，力求防疫滴水不漏。（黃世麒攝） 新北市新莊國小備妥防疫措施，每天派人擦拭消毒教室，課桌椅間距也盡可能拉大加寬，力求防疫滴水不漏。（黃世麒攝） 新北市新莊國小備妥防疫措施，每天派人擦拭消毒教室，課桌椅間距也盡可能拉大加寬，力求防疫滴水不漏。（黃世麒攝） 面對新冠肺炎疫情，高中職以下學校開學在即，新北市長侯友宜23日到新莊國小視察學校防疫物資。面對疫情，侯友宜再度強調新北提高防疫層級，以視同「社區感染」的方式超前布署，全力備戰，對於外界評論地方與中央不同調一事「沒有意見」。 (中時 ) #防疫 #侯友宜 #疫情 #學校 #新北 也許您會感興趣 推薦閱讀 進口防疫用品贈政府 免課稅 04:102020/02/19 金融．稅務 開學防疫 中台科大製乾洗手 分送高中職 04:102020/02/19 地方新聞 國民黨建議政院 紓困條例納入防疫津貼 15:322020/02/19 政治 宣導計程車消毒 南投副縣長上陣 04:102020/02/20 地方新聞 防疫零缺口 澎湖縣率先全國成立「居家檢疫報到站」 12:412020/02/20 社會 竹市因應疫情擴大 邀5醫院長組防疫作戰聯盟 15:222020/02/20 生活 迎接開學 校園防疫全面備戰 04:102020/02/21 地方新聞 高屏宮廟送防疫物 逾6000間教室受惠 04:102020/02/21 地方新聞 環狀線帶動都更 僑蓮拔頭籌 01:562020/02/22 財經焦點 防老師中鏢 宜蘭提醒中央因應 04:102020/02/23 地方新聞 生活熱門新聞 4公升酒精無預警開賣！比台酒、台糖還便宜 - 生活 劉真要轉到振興做換心手術？醫院回應了 - 生活 直播》國內新增2確診案例 為80及50多歲父子 - 生活 網友整理台灣新冠肺炎確診地圖 台北市7人最多 - 生活 4天2工廠停工！ 白牌車司機妹工廠承認了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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