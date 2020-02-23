新北市準備111萬口罩、1萬支額（耳）溫槍、千公升的75％消毒用酒精，全力備戰。（黃世麒攝）

設於新莊國小的校園防疫物資發放中心工作人員一早就忙碌檢整物資，準備配發各區。（黃世麒攝）

設於新莊國小的校園防疫物資發放中心工作人員一早就忙碌檢整物資，準備配發各區。（黃世麒攝）

新北市新莊國小備妥防疫措施，每天派人擦拭消毒教室，課桌椅間距也盡可能拉大加寬，力求防疫滴水不漏。（黃世麒攝）

新北市新莊國小備妥防疫措施，每天派人擦拭消毒教室，課桌椅間距也盡可能拉大加寬，力求防疫滴水不漏。（黃世麒攝）

新北市新莊國小備妥防疫措施，每天派人擦拭消毒教室，課桌椅間距也盡可能拉大加寬，力求防疫滴水不漏。（黃世麒攝）

面對新冠肺炎疫情，高中職以下學校開學在即，新北市長侯友宜23日到新莊國小視察學校防疫物資。面對疫情，侯友宜再度強調新北提高防疫層級，以視同「社區感染」的方式超前布署，全力備戰，對於外界評論地方與中央不同調一事「沒有意見」。

(中時 )