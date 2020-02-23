油國大聯盟(OPEC+)考慮擴大減產，加上市場對新型冠肺炎恐慌降低，國際原油回升上漲，國內油價也跟進喊漲；中油宣布汽、柴油價格每公升各調漲0.6及0.7元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升25.5元、95無鉛汽油每公升27.0元、98無鉛汽油每公升29.0元、超級柴油每公升23.3元。

中油表示，本週調價指標7D3B週均價從每桶54.39美元上漲至56.91美元，台幣兌美元匯率貶值0.14元，國內油價依公式計算漲幅為4.1％，92無鉛汽油及柴油均未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應各調漲0.6及0.7元，足額調整。

因美國原油庫存增幅較預期為少，紐約商業交易所（NYMEX）4月原油期貨2月20日收盤上漲0.7％，每桶53.88美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也攀揚0.3％，成為每桶59.31美元。

石油輸出國組織及俄羅斯等參與減產協議的產油國（OPEC+）本月初召開聯合技術委員會，並作出今年第二季擴大減產60萬桶/日的建議，以因應中國大陸武漢肺炎疫情爆發所導致的需求下滑。不過，該建議需透過部長會議的投票才能落實，也就是要等到3月5日與6日的部長會議召開才見分曉。

OPEC+去年12月決議將減產規模從120萬桶/日擴大至170萬桶/日，但沙國表示將再自願減產40萬桶/日以平衡油市供需。

美國汽車協會表示，因預期大陸武漢肺炎的疫情有望受控的影響，國際原油價格上漲帶動零售汽油價格走高；不過，協會認為油價難以持續走高，除非疫情的威脅確實減輕，以及大陸企業確實復產，否則油價可能將持續面臨下跌的壓力。

(工商 )