新竹縣傑出演藝團隊「新竹直笛合奏團」， 參加第三屆以色列特拉維夫國際木笛音樂節比賽傳捷報，獲得2金4銀的亮眼好成績。縣長楊文科感謝該團多年來用心致力音樂人才的培育，讓世界透過木笛音樂看見台灣！

清華大學音樂系副教授陳孟享是「新竹直笛合奏團」的藝術總監，本月4日到8日帶團參加第三屆以色列特拉維夫國際木笛音樂節比賽，與20個國家70個隊伍進行音樂競藝。

新竹直笛合奏團團員高手雲集，進入複賽更闖入所有組別的決賽，在舞台上大放異彩，在8個組別中分別獲得2金4銀的亮眼成績。

文化局長田昭容表示，新竹直笛合奏團成立於2013年，從2015到2019年連續獲選為新竹縣傑出演藝團隊，近年來用心推廣木笛音樂，並積極爭取國際舞台演出，讓台灣木笛音樂的演奏實力更獲得國際肯定。

該團在以色列比成績如下：第一組（13歲以下獨奏）第二名吳雨蓁。第二組（14-20歲獨奏）第一名林宜蓁。第五組（青少年組重奏及合奏）第一名新竹直笛合奏團，第二名蘇俞芹、徐靖捷、陳志綸三重奏。第六組（無年齡限制重奏及合奏）第二名新竹直笛合奏團。第八組（最佳曲目詮釋獎）第二名新竹直笛合奏團。

(中時 )