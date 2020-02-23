新冠肺炎疫情使民眾恐慌，導致大家瘋搶口罩，對此，政府祭出口罩實名制政策，每人每7天可購買2片口罩，由於開學在即，政府決定自2月20日起放寬兒童可以7天買4片口罩。口罩實名制上路後，藥局藥師都要幫忙分裝口罩，網路觀察家「宅神」朱學恒認為，第一線藥局人力消耗吃緊的問題正是現在該面對的！

口罩實名制實施後，由於兒童口罩販售都有剩，加上開學在即，兒童口罩已由一周可買2片放寛到4片，因外界反應，13歲小孩臉也都很小，加上有小六因為年尾生，已經超過12歲，要去跟大人搶買口罩常買不到，健保署長李伯璋表示，兒童口罩購買年齡，由現行12歲提高到13歲。

然而，口罩實名制上路後，藥局藥師都要幫忙分裝口罩，由於口罩販售量增加，工作負荷量更大，使許多藥師苦喊吃不消！「宅神」在臉書指出，第一線藥局人力消耗吃緊的問題正是現在該面對的。

宅神表示，口罩實名制從二月六號開始至今已經做了許多改善，他提及，在二月四號訪問綠委何志偉時就說過，關於弱勢或是常需要跑醫院等慢性病患者的需求是非常需要被改善的！宅神說疫情中心從善如流做出改善，但這幾天還是有不少家屬和病患反應，雖然依規定他們可以多領，但因為口罩到店數量不夠，所以還是領不到，這點也希望防疫中心分心注意。他也提及，實名制實施至今將近兩周，第一線藥局人力消耗吃緊的問題，正是現在該面對的。

(中時電子報)