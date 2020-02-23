大聯盟各隊展開春訓，死忠球迷也會到現場為球員加油，而且春訓與賽季相比氣氛比較輕鬆，較能與球員互動。前日有一對夫妻球迷在春訓時邀請天使球星「神鱒」卓奧特(Mike Trout)、厄普頓(Justin Upton)為他們揭曉寶寶性別，球星們不僅一口答應，隨後也恭喜這對夫妻將要有小女孩誕生！

這對夫妻準備一顆裝有粉末的棒球，藍色代表尚未出生的寶寶是男生、粉色代表是女生，他們在春訓時邀請卓奧特及厄普頓為他們揭曉寶寶性別。卓奧特負責教將球拋起，厄普頓大棒一揮確實擊中裝有粉末的棒球，隨後棒球炸裂，噴出粉色的粉末，代表這對年輕夫妻懷著一個小女孩。

卓奧特及厄普頓開心大笑並上前恭喜這對夫妻，場邊的球員和球迷也爆發出歡呼聲，影片由大聯盟上傳後吸引不少球迷留言，直說這對夫妻真的太幸運，不過也有人開玩笑回覆，「還好厄普頓沒有揮棒落空」、「所以是卓奧特懷孕了？」、「讓我們恭喜卓奧特和厄普頓」。

(中時 )