廣達電腦1月份營收在、淡季、農曆年工作天數減少與出貨時間減少等多項因素下，創下11個月來的低點，預期第一季筆電出貨量將比之前預估來得大。

廣達公告1月營收為629.358億元，相較去年同期849.25億元，年減25.9％，與上一個月相比，則月減32.2％。主要原因是1月為淡季，加上農曆年工作天數減少及大陸疫情衝擊影響所致。從過往營收走勢來看，1月原本就是淡季，出貨量呈現下滑。在新冠肺炎影響下第一季整體可能會擴大下滑幅度。

在出貨量方面，1月份出貨筆電200萬台，雖然月減接近4成，但是與去年農曆年當月190萬台相比，相差不大，表現符合預期。

對於大陸工廠復工狀況，廣達表示包括上海、常熟、重慶的廠區已經復工生產，但在大陸部分城市仍有封城狀態，將影響後續的招工狀況及物流配送，2月份目前因工作日時間太少，營收表現很難估計。

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(中時電子報)