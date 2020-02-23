韓國影后金憓秀繼神劇《信號》之後，暌違四年與《李屍朝鮮》抗屍王世子朱智勛攜手演出《Hyena：富豪辯護人》，21日晚間播出第一集，朱智勛真心換絕情，慘敗於律師同業金憓秀所使出的「美人計」，而朱智勛也在首集就大露巧克力腹肌，並與金憓秀甜蜜相吻，吸睛內容讓收視直接開紅盤來到10.3%。

《Hyena：富豪辯護人》由《來自星星的你》導演張太侑掌鏡，描述專門為上流社會金字塔頂端1%人士處理法律問題的尹熙材（朱智勛 飾）與為了賺錢不擇手段的鄭金資(金憓秀 飾)，兩人為了能讓官司勝訴，都像在爭鬥中會使出咬、嚼、撕裂的鬣狗一樣，無所不用其極。

在第一集中，來自強大律師世家的尹熙材儘管個性自大，但在打官司上卻是常勝軍，原本以為浪漫遇到理想型進而主動追求對方，卻沒想到在重要案子開庭的當日，才在法庭上發現心愛的女人其真實身份竟是同業對手鄭金資，而且鄭金資還利用美人計，趁兩人短暫交往期間，竊取了許多官司上的關鍵證據，讓尹熙材訴訟失利，更慘的是當尹追問鄭為何這樣對待他時，僅僅換來一句：「這是為了賺錢，而我的對手剛好是你而已。」

朱智勛呼籲觀眾這不是嚴肅的律師劇，可以輕鬆觀賞。（圖／Netflix提供）

在新戲記者會上，朱智勛笑稱自己飾演的尹熙材一角，自以為如老虎般凶猛，但其實內心就是一隻小貓咪，並呼籲觀眾請別以為這是部很嚴肅的律師劇，其實是可以邊吃著炸雞、薯條，並搭配地瓜加泡菜一起邊吃邊看的輕鬆故事。而談到收視公約時，金憓秀提出若收視破20%就會公開跳「狗腿舞」的影片給大家看，朱智勛更下猛藥宣佈若收視破55%，則會表演一整首韓國樂壇的傳說徐太志和孩子們的經典歌曲「何如歌」。Netflix《Hyena：富豪辯護人》即日起每周五、六與韓國同天更新。

若收視破20%，金憓秀就會公開跳「狗腿舞」的影片。（圖／Netflix提供）

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(中時電子報)