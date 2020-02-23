在大眾交通工具上遇到公眾人物的機率有多低？有讀者在公車上幸運捕獲野生「耐玩DJ」Bryan，因為他人高馬大，且在公車的狹小空間內似乎也無法站得太挺，在人群間特別突出，格外引人注意。

「耐玩DJ」Bryan以主持音樂節目廣為人知，也因優秀語言能力，流利口條、極佳應變力，成為各大品牌活動主持的不二人選。讀者提到，在一月中遇到DJ Bryan從捷運轉搭公車，意外他竟然也搭大眾運輸通勤，相當勤儉樸實，由於正是尖峰時間，車上人很多，DJ Bryan剛好有位置坐，但坐沒幾站就有一位國小生上車，DJ Bryan似乎也剛好要下車，小朋友得以接替他的座位，也算是日行一善。

DJ Bryan與太太育有兩個女兒，私下他其實是名符其實的女兒奴，日前他在臉書透露自己落枕、腰痛，向太太或媽媽討拍，結果都被嗆：「誰叫你孩子都那麼大了還一天到晚抱抱抱，怪誰？」他也大方承認自己是女兒奴，「女兒堪抱直須抱，莫待交了男朋友空抱枕頭哭」，道盡當爸爸的複雜心情。

DJ Bryan下車前讓位給剛上車的小學生。（圖／讀者提供）

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DJ Bryan私下是女兒奴。（圖／翻攝DJ Bryan臉書）

(中時電子報)