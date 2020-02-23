板橋分局在KTV包廂螢幕秀出警語，提醒民眾不要打架。（板橋警分局提供／王揚傑新北傳真）

為有效遏止聚眾鬥毆亂象，刑法149、150條修正通過並公佈實施，糾眾在公共場所鬥毆，主謀最重可判處7年半徒刑，新北市板橋警分局轄內有多家KTV，打架事件時有所聞，分局特別訂製宣導布條「不要打架！聚眾打架要坐牢，最重關七年半，最輕關半年！」懸掛在KTV顯眼處，提醒想鬧事的民眾切勿輕舉妄動。

板橋區為市政府所在，生活機能便利，貴為新北市蛋黃區，轄區內本已有4家大型連鎖KTV，3月起將有另一家KTV進駐，鑑於過去KTV常有顧客酒後鬥毆事件發生，在未修法前，警方僅能以社會秩序維護法約制，但刑法修正後，聚眾鬥毆將加重刑責，故板橋分局特別在KTV懸掛宣導布條及包廂螢幕秀出警語，讓民眾知道新法已經上路，打架鬧事不再只是罰錢了事。

板橋分局長林富助表示，刑法149、150條修法上路後，警方執法不再綁手綁腳，即便傷害互不提告訴，只要符合構成要件，警方一定祭出鐵腕，依刑法妨害秩序罪將打架鬥毆的民眾移送法辦，嚇阻脫序行為一再發生。

(中時 )