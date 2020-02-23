(國旅業者推動安心旅遊，上車前均會做消毒動作。圖／國旅協會提供)

新冠肺炎衝擊國旅市場，台灣旅行業國民旅遊發展協會宣布，推出「國旅自救、安心旅遊 “疫期”走出去」半日遊行程，13台遊覽車從台北出發，暢遊台中燈會與台中產業故事館。包含產業體驗活動、保險、司領小費、車資等，1人只要優惠價200元(原價2,000元)！

台中市觀光旅遊局局長林筱淇、台中市產業故事館發展協會理事長吳德利以及發起單位代表台灣旅行業國民旅遊發展協會理事長賴俊傑均出席發車記者會，親身支持國旅自救行動。國旅協會強調，行程做好最完善的防疫措施，遊覽車內也必做好消毒工作，要讓消費者安心出遊！

國旅協會表示，受新冠肺炎疫情影響，大部分旅遊團都面臨取消或延期，故13日即召開因應疫情影響之臨時理監事會議，訂於22日用行動自救，發起安心旅遊行程，由多名理監事負責出車。不只旅行業，許多觀光產業也都受疫情的影響，來客數寥寥無幾，國旅協會希望能夠拋磚引玉，以此行動帶動當地觀光消費。

台灣旅行業國民旅遊發展協會理事長、放肆旅遊創辦人賴俊傑表示，新冠肺炎疫情爆發後，國旅出團人數大約已掉了5成，國旅業者都在苦撐！新冠肺炎疫情蔓延讓消費者降低出遊意願，對經營國旅市場的中小企業旅行社影響非常大。他預估大部分旅行社出團人數幾乎縮減了一半，或是延遲出團，各業者都沒有收入，「不知道疫情何時結束」是大家心中最擔憂的。

賴俊傑說，目前初估，疫情迄今已造成國旅相關業者約32億元的損失，嚴重程度跟SARS時期不相上下！他表示，國旅業者大部分都是中小企業，若不在人事上做調整，而疫情又持續惡化，對近期國旅業者的人事管銷將是非常大的壓力。

國旅協會說，本次行程主打「安心旅遊」；除了超殺的優惠價，更嚴謹執行防疫SOP：繳交旅客健康狀況聲明書、量測額溫、噴消毒酒精、配戴口罩，確實做好車內消毒清潔，車上並備有消毒酒精。國旅協會表示，要讓消費者安心出遊，提升出遊意願與對國旅的信心。

賴俊傑觀察，除了團體旅遊紛紛取消之外，其實許多的遊樂場，包括台灣燈會現場，都是人潮，光看停車場的小車停滿就知道，而遊覽車卻是個位數。因此，國旅仍然是可行的，確實做好出發前的防疫SOP，就可以安心、開心、安全出遊。他鼓勵大家「不要悶在家」，台灣是世界上防疫做得最好的國家之一，只要做好防疫措施，國旅仍然是非常安全的，歡迎大家安心參加國旅行程。

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