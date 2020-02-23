為降低新冠肺炎疫情傳播風險，北市教育局對282所公私立高中職以下學校、39所實驗教育機構、537家私幼、2542補習班及139加課照中心等共計36萬師生，加強防疫宣導，並發放工作守則要求各單位開學前後都要做好防疫工作。

下周二即將開學，教育局要求各校在開學前進行出入動線演練，並建議學校設置快速通道，讓在家完成量體溫的同學出示健康自主管理表後快速通過，並落實3層防護機制，監控出入人流。

北市教育局指出，為加強監控疫情，各校應落實點名機制，掌握學生出缺席狀控，有助於未來疫情調查，每日進入校園前也需完成疫情監控標準作業流程，落實監測學校在校期間的健康狀況。

另外，配合中央流行疫情指揮中心公告停課標準及疫情變化，教育局再次修訂工作守則，修正重點包含「停課標準」、增定「校園防疫教育工作檢核表」及「學校緊急處理疑似個案標準作業流程」，盼各校開學後能做好防疫工作。

北市教育局提醒，家長應主動關心子女身體健康，並於學生早晨上學前量測體溫，如遇有發燒、咳嗽或非過敏性流鼻水等呼吸道症狀，應主動告知學校，並就醫及在家休息；學生入校後，學校教師也要主動關心學生健康狀況，盼師生共同攜手一起面對疫情。

(中時 )