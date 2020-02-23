遊客登劍龍稜入夜迷途受困，警消頂寒雨摸黑搜救。（瑞芳警分局提供／吳康瑋新北傳真）

遊客登劍龍稜入夜迷途受困，警消頂寒雨摸黑搜救。（瑞芳警分局提供／吳康瑋新北傳真）

遊客登劍龍稜入夜迷途受困，警消頂寒雨摸黑搜救。（瑞芳警分局提供／吳康瑋新北傳真）

遊客登劍龍稜入夜迷途受困，警消頂寒雨摸黑搜救。（瑞芳警分局提供／吳康瑋新北傳真）

新北市瑞芳區三名登山的遊客於22日一同前往攀爬劍龍稜，但疑似太晚入山，並遇到滂沱雨勢嚴重延誤登山進度，入夜後更是寸步難行，受困在山上，只好向警、消求援，瑞芳警分局在接獲通報後，緊急組成15人的救援小隊，兵分二路摸黑入山搜救，最後在深夜12點找到受困的3人，並順利帶下山，結束一場登山驚魂記。

新北市瑞芳的劍龍稜為「東北角黃金十稜」之一，並以攀爬路線刺激、路途景色優美，受到不少遊客熱愛，但稜線上有一列一列高聳的垂直岩塊，並且沒有繩索加護配上斷崖的稜壁，只要一時沒踩好，就掉落山谷的超危險路線，雖然攻頂後會很有成就感，但鮮少人敢挑戰。

瑞芳警分局指出，22日晚間7點40分，接獲報案電話稱一行三人攀爬劍龍稜途中迷途，入夜後伸手不見五指，因未攜帶過夜設備，急需搜救協助，警消獲報後，隨即由周邊的新北瑞芳、九份消防分隊以及金瓜石、鼻頭警派出所加上義消共15人組成搜救小組，入山營救。

警方指出，由於報案民眾雖然有提供手機定位點，但因山區地區起伏多變，定位點訊號偏離，因此也無法使用，警消研判登山路徑後，決定兵分二路，在晚間8點30分由草山戰備道半平山登山口及茶壺山登山口分兩隊摸黑入山搜救。

雖然晚間下雨加上低溫，增加許多搜救難度，所幸其中一隊順利在晚間10點在555峰陵線附近成功搜救到3名登山客，並返回九份消防分隊休息，警消事後檢視三人並無大礙，僅稍微受到驚嚇及體力不支。

資深山友王逢時表示，劍龍稜等在周邊山區全程幾乎裸岩且未架繩索，雖然由海景形成台灣地形地貌中山與海相伴的獨有景觀，但屬於較高難度的路線，最好有資深山友陪同攀爬，避免意外。瑞芳警分局指出，山區道路蜿蜒，加上東北角氣候詭譎多變，入山前最好衡量自身體能，才能在欣賞美景之餘兼顧安全。

(中時 )