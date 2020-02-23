鑽石公主號經過14天海上隔離，船上的各國乘客陸續被包機接回；不料首批從船上接回香港的68歲男子，竟隱瞞發燒症狀，自行吃退燒藥，結果被醫生逼問才吐出實情，送醫採檢後確診新冠肺炎（COVID-19），成為首名從日本鑽石公主號返港後確診案例。

根據《香港01》報導，68歲男子與妻子以及親友一行14人乘坐鑽石公主號郵輪遊玩，之後是首批坐包機回港的人，抵港後，先住在駿洋邨的檢疫中心；不料返國後他出現發燒症狀，自行量體溫測出38.2度，卻沒有在第一時間通報醫護人員，先吃退燒藥。

直到昨（22日）醫護人員測出37度，68歲男子才說出實情，指自己有輕微發燒。醫護人員趕緊將他送往伊利沙伯醫院採檢，結果呈現陽性反應。

據悉，該名患者居住於九龍塘半山豪宅帝景峰帝景臺，因為他一直在鑽石公主號郵輪上，且返港後沒有回家，因此居所不會列入患者名單中。截至今（23日）中午，香港累積確診案例69例，2人死亡。

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(中時電子報)