被暱稱為「Mary姐」的女星韓馬利，童星出身的她，是電視劇圈熟面孔，近年仍活躍，而她去年8月驚爆罹患腦膜炎，歷經生死搏鬥2周，才終於從死神手上逃出，近來她受訪，卻表示比起撿回一命，更讓她感恩的，是因為這場大病而挽救了瀕臨崩解的婚姻。

韓馬利近來接受《1圈圈星光背後》專訪，表示去年讓她險些送命的腦膜炎，實際上救了她邊緣婚姻，醒來「宛若重生」，生病期間她感受到老公杜燕歌無微不至的照顧，坦言生病前的自己，總以工作、朋友優先，一直忽略了丈夫的存在與需求。

韓馬利自白過去就算老公生病，她也不會特地放下工作照顧，當然也沒多理解另一半的感受，直到這次她生大病，給了夫妻倆時間深談，杜燕歌吐露自己猶如「放在床頭30年沒看過的書」，很希望老婆仔細看看他，為此非常難過，一番話讓韓馬利聞之內疚，因此對這場病非常感激，「讓我可以改變去彌補，現在我萬事以老公為先！」。

(中時電子報)