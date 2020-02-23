新竹市針對新冠肺炎疫情23日進行跨局處會議，市長林智堅宣布成立跨局處「居家關懷中心」，全面照顧居家檢疫與隔離者，提供防疫物品、專人送餐、垃圾清運、通訊診療、心理諮商、線上影音平台及居家關懷包等7大服務，成為非六都首先組成居家關懷中心的縣市。

市府表示，24日將針對居家檢疫者分批發放「居家關懷包」，提供口罩、體溫計、消毒液、垃圾袋、泡麵、零食等外，包內也有心理諮商專線與LINE TV與LINE Music影音平台帳號，陪伴市民安心度過14天檢疫與隔離期。

林智堅責成副市長沈慧虹擔任「居家關懷中心」，強調市府超前佈署，妥善照顧每位居家檢疫與隔離者，要給予最大生活與心理支持，做到防疫滴水不漏。

「市府用心，市民放心！」林智堅表示，照顧好居家檢疫者，是防範群聚感染第一步，即日起居家檢疫者與隔離者若有送餐需求，市府將協助專人送餐，未來若有其他需求，將視情形調整服務。

市府表示，「居家關懷中心」由民政處透過三層複查機制，確認落實居家檢疫工作，衛生局就居家檢疫者有就診需求，提供通訊診療服務，若有出現發燒、呼吸道症狀，協助專車派送至醫院，也提供心理諮商專線；環保局協助家戶垃圾清運及環境周邊清潔消毒。

此外，市府也與LINE Taiwan合作，將提供14天免費影音服務，讓居家檢疫與居家隔離者在家期間享用音樂與影劇服務。民眾若有疑問 居家關懷中心周一至周五早上9點到下午5點可電專線，新竹市境內直撥1999，或撥專線03-5266016、03-5216121轉分機304、502。

(中時 )