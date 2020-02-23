落實防疫！國安局特勤人員 勸導取消出國 13:362020/02/23 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國安局特勤中心。(杜宜諳攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 為嚴防感染新冠肺炎，國安局特勤中心已勸導維安特勤人員近期不要出國，本計畫出國者，延後或取消出國。由於特勤中心負責國家元首維安，防疫措施更須滴水不露，特勤人員均知狀況，也不會選在這個時機出國。 據了解，國安局做法也和國防部一樣，勸導近期有出國等安排全數延後、取消，以落實防疫政策。不過國安局並未宣布禁止出訪的國家。國防部則宣布了29國。 國防部列出29國疫情高風險國家，勸導官兵取消或延後近期出國的計畫；如果堅持一定去這些國家，返國後居家檢疫14天。 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 (中時 ) #出國 #特勤 #取消 #國家 #國安局 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 #防疫 也許您會感興趣 推薦閱讀 進口防疫用品贈政府 免課稅 04:102020/02/19 金融．稅務 名醫釋疑 染新冠肺炎不會生畸形兒 04:102020/02/19 地方新聞 開學防疫 中台科大製乾洗手 分送高中職 04:102020/02/19 地方新聞 防疫停學 KKBOX 與 KKTV 宣布學生族群開學前免費用 12:522020/02/19 科技 國民黨建議政院 紓困條例納入防疫津貼 15:322020/02/19 政治 疫情意外收穫！莿桐鄉農會蒜頭精爆紅 14:492020/02/20 社會 湖北設立首批23項新冠肺炎應急科研攻關專案 20:132020/02/20 兩岸 大陸官方坦承 武漢重症8000多人、危重症1600多人 21:102020/02/20 兩岸 湖北監獄爆271例新冠肺炎病例 15:042020/02/21 兩岸 防老師中鏢 宜蘭提醒中央因應 04:102020/02/23 地方新聞 軍事熱門新聞 落實防疫！國安局特勤人員 勸導取消出國 - 軍事 不甩美 陸西沙七連嶼要連成片 - 軍事 陸證實數百公里外探測到F22 將研發新攻擊武器 - 軍事 一張圖表讓美國網民驚呼：原來中共艦隊如此龐大 - 軍事 陸電磁砲看來超威 打起仗來不管用 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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