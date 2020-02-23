為嚴防感染新冠肺炎，國安局特勤中心已勸導維安特勤人員近期不要出國，本計畫出國者，延後或取消出國。由於特勤中心負責國家元首維安，防疫措施更須滴水不露，特勤人員均知狀況，也不會選在這個時機出國。

據了解，國安局做法也和國防部一樣，勸導近期有出國等安排全數延後、取消，以落實防疫政策。不過國安局並未宣布禁止出訪的國家。國防部則宣布了29國。

國防部列出29國疫情高風險國家，勸導官兵取消或延後近期出國的計畫；如果堅持一定去這些國家，返國後居家檢疫14天。

(中時 )