衛視中文台《一袋女王》日前邀請Julie、Terry、禹安、劉雨柔及夏宇童，討論「為何要男人道歉這麼難」議題，在場唯一的男士Terry就分享自己「見笑轉生氣」的親身經驗，還害得他跟太太羅美玲冷戰半天，Terry說這應該是兩人吵得最嚴重的一次。

身為歌手的羅美玲，有副長年使用的耳內監聽耳機(ear monitor)，因為有些故障，所以後來另外買了一副新的。有次羅美玲要前往尖石鄉演唱，前一天就要Terry幫她把耳機準備好，結果當天一到現場，竟發現是舊的那一副，羅美玲晚上回家後直呼Terry全名，把他臭罵一頓，還說因為Terry的關係讓她無法好好唱歌，有損她的歌手專業。對此Terry解釋因為前一天怎麼也找不到新耳機，只好把舊的放到羅美玲的行李中。

Terry自知有錯一直道歉，沒想到羅美玲覺得Terry的態度很不對還是繼續唸，讓Terry講著講著不禁就一肚子火，便從羞愧轉生氣說：「我已經跟妳對不起了，不然妳要怎麼樣。」兩人越吵越火，隔天羅美玲工作完，本應下午就會回到家，結果失聯到晚上11點多才進家門，Terry說這應該是兩人冷戰最嚴重的一次。而那副新耳機最後在冰箱找到了，Terry不好意思地說，可能是因為那天拿著耳機，又順手開冰箱，才把耳機放在冰箱裡。更多精彩內容在衛視中文台《一袋女王》2月24日(一)晚上11點播出。

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(中時電子報)