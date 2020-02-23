中央流行疫情指揮中心記者會。（趙雙傑攝）

台灣新冠肺炎COVID-19疫情不斷升溫。指揮官陳時中指出，今天新增2個確診，案27、案28，分別為80歲父及50多歲子，中鏢兩人均無出國史。此外，鑽石公主號郵輪21日用華航包機接回19名國人，中央流行疫情指揮中心表示，這19名國人的首次篩檢全部都為「陰性」，昨晚深夜11時30分醫院再度進行二次採檢，結果均為陰性。

指揮中心指出，案27本身為具高血壓、糖尿病等慢性病之洗腎病人，近期無出國史。案27於2月6日出現咳嗽、流鼻水等症狀，9日因發燒、診斷為肺炎而收治單人病房治療，16日出現呼吸急促情形轉至加護病房，20日由於懷疑結核病轉負壓隔離病房，並於21日通報COVID-19，並採檢送驗，於今日確診。

衛生單位已對相關出現疑似症狀之接觸者進行隔離採檢，並於疫情調查時發現，案28曾於1月31日出現發燒、流鼻水及喉嚨痛等症狀，2月4日至門診就醫，8日因持續發燒至急診就醫被診斷為肺炎，後返家自主健康管理，並於11及18日2次回診，21日通報並隔離採檢，亦於今日確診COVID-19(武漢肺炎)陽性。由於案28與案27白天同住，研判為密切接觸者傳染，為一起家庭群聚。

指揮中心初步已匡列案27之醫院工作人員接觸者115人，已採檢40人，將持續調查、追蹤、採檢及隔離。目前調查發現，案27之小兒子因工作關係頻繁往返中國大陸地區，最後一次為108年12月2日自廣州返台，且過年期間亦曾與具中國旅遊史之友人聚餐，感染源釐清中。指揮中心將針對個案發病14天前之活動史與可能暴露者，持續進行回溯追蹤調查。

而案24的感染源不明引發諸多爭議，中央流行疫情指揮中心今天表示，目前有關案24的密切接觸者共掌握533人，目前已採檢194人，維持2人確診陽姓的個案，另173人為陰性，其餘皆檢驗中。

(中時電子報)