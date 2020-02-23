曾國城主持公視《一字千金 鬥字英雄會》。（吳維書攝）

曾國城主持公視《一字千金 鬥字英雄會》，23日出席首播棚內記者會，他與劉真、辛龍擁有好交情，錄影工作平均2、3個月也會遇到劉真1次，談及劉真驚傳因主動脈狹窄置換瓣膜手術入院台北榮總，手術一半停止心跳，裝上葉克膜搶救多天，他表情嚴肅，「非常驚訝，程度不小於Kobe，我在想這個心臟瓣膜脫垂是不是先天性的？那是不是一個必須的手術，她只是要幫辛龍多生一個兒子，是這樣嗎？」

曾國城表示：「這個手術必須性是什麼？出發點是良善的，但動手術之後人癱瘓，還要換心，這手術是對還是不對？是否非到必要時不要做手術？」他透露自己有心臟瓣膜閉鎖不全，十幾年前檢查出便一直與之共存，「很多人都有，我之前脖子有2、3顆腫塊，大小跟50元硬幣大小相同，追蹤3、4個月才消。」他強調，「主持到健康節目我才知道，脖子有很多淋巴，是健康最前線，遇到不尋常狀況立刻處理，不能開玩笑，還有就是腮腺炎。」

劉真健康亮紅燈，曾國城回憶她平常整個人非常有活力，體態超好，他傳訊給辛龍關心未讀未回，「大概忙得不可開交，如果之前看到的報導是真的，換心，看到我就灰心了，聽說是不算大的手術，那就是個人問題，絕對是始料未及，希望她趕快活回來就對！不要講那麼多。」他在記者會上挑戰當來賓連錯兩題，笑稱早知道先跟製作單位串通。

(中時 )