2006年涉及喧騰一時的藝人大麻案、被稱為「藝人毒父」的藥頭陳秋火，因被控販毒給多位知名藝人、以及一起縱火案，曾經一度逃亡大陸遭通緝，2013年被刑事局押解返台歸案，被判刑9年6月確定，入監服刑，他日前因服刑過半，已獲准假釋。

檢警調查，陳秋火早年向中影文化城承租店面，經營懷舊餐廳「黑狗兄俱樂部」而聞名，因藝人拍戲就近到他的餐廳吃飯，結識不少演藝圈人員。

檢警因破獲前立委姪子鄭伯耕在北市臨沂街豪宅種植大麻案，進而發現陳秋火與10餘名藝人有密切通聯，懷疑陳涉嫌以偽裝郵包從加拿大走私大麻，販售演藝圈人士吸食，是「藝人大麻窗口」。

檢調當年針對吸毒藝人展開數波約談行動，結果驗出庹姓、屈姓、黃姓、蕭姓等多名藝人涉嫌呼麻。翌年，陳因債務糾紛，並因債務糾紛，對桃園1家咖啡店縱火，陳事後逃亡大陸遭通緝，2013年12月，潛逃7年的陳在大陸上海被公安逮捕，刑事局自上海將陳押解返台歸案，新北、桃園地檢署分別依毒品、公共危險等罪嫌起訴他。

陳秋火因涉及2起毒品案，最高法院2014年10月，各判處陳徒刑5年、4年確定，陳另涉縱火案，2016年1月，最高法院判刑1年10月確定，高院裁定陳應執行9年6月徒刑。陳入監服刑，法務部矯正署因他服刑過半，核准他假釋。

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(中時 )