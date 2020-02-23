新竹一名男子指控妻子拒絕求歡、生活習慣不佳，夫妻分居多年訴請離婚。正宮反駁，老公愛上公公的印尼看護，不但跑去印尼同居，甚至將公公訃文上「媳婦」改成看護名字。新竹地院審理後打臉男子，駁回他的離婚之訴。

根據判決書，新竹這名男子與妻子結婚18年，他指控婚後妻子以很累、厭煩等藉口拒絕同房，甚至還要他去外面找女人。之後兩人又因生活習慣等問題時常發生爭執，男子難以忍受，2017年7月搬回台中老家居住，夫妻分居迄今，訴請離婚。

不過原配反駁，指老公戀上公公的印尼籍看護阿蒂（化名），阿蒂2017年7月返回印尼，丈夫也跟著跑去印尼同居，從丈夫的臉書可以發現，兩人還以夫妻自居。甚至去年公公過世，丈夫從印尼回台奔喪，竟將自己的名字從訃聞中刪去，反把阿蒂的名字填在「子媳欄位」。

新竹地院審理認為，兩人婚姻沒有到發生重大破綻難以維持的情形；就算真的難以維持，男方要負較大責任，因此駁回離婚請求。

(中時電子報)