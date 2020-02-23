無人機團隊在整備區四周擺放10多包「綠乖乖」祈福，希望閉幕壓軸演出不要再出狀況。（王文吉攝）

台灣燈會無人機展演疑遭不明訊號干擾，其中48架從高空摔落地面，機身嚴重毀損，廠商損失近300萬元。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

台灣燈會無人機展演團隊位於后中高中設置整備區。（王文吉攝）

台灣燈會無人機展演團隊位於后中高中設置整備區。（王文吉攝）

台灣燈會閉幕前夕進行500架無人機展演，其中48架不明原因墜毀，機身毀損嚴重，已無法再上場展演。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

2020台灣燈會500架無人機展演，不明原因墜毀48架，依每架造價6、7萬元計算，廠商損失近300萬元。專業玩家張政雄研判應是GPS訊號遭到干擾，導致失去衛星定位功能。張政雄指出，展演團隊至今演出16場，偶有1、2架掉落還能接受，一口氣墜毀48架，研判外在干擾居高，是否有意或無心，有待電信警察查明。

無人機團隊於晚間7點展演前，都會提前在下午4、5、6點測試。據悉，昨晚無人機展演前，就發生訊號異常，團隊趕緊重新啟動電源，因此延遲5分鐘起飛。不料展演過程還是出狀況，失去方向的無人機不受控制，最後像天女散花般掉落在后綜高中校園的整備區範圍內，幸好沒有造成人員受傷及第三方財物毀損

一口氣損失48架無人機，團隊士氣受影響，工作人員在整備區四周擺放10多包「綠乖乖」祈福，希望閉幕壓軸演出不要再出狀況。專業玩家張政雄表示，操控無人機主要有遙控器、影像及GPS等3種訊號，研判燈會無人機事件，應是GPS訊號遭到干擾，導致無人機無法定位，像失去方向一樣，在天上隨風飄移。

張政雄解釋，GPS主要接收衛星訊號，如同開車一樣，遇到遮蔽物，GPS就會失去定位。張政雄研判，無人機展演附近場域可能突然增設不明設備，造成無人機無法接收GPS訊號，是否有意或無心不得而知，若是惡意就沒辦法預防。

燈會墜落的無人機是否遭「干擾槍」擊落？張政雄表示，干擾槍發射的電波可使無人機失去控制訊號與GPS訊號，影響範圍可達1、2公里；干擾槍為管制器材，一般人不能持有，但仍有特殊管道可以取得，有心人士躲在住家或車內使用都有可能，不易追查。

(中時 )