（圖／摘自梁文傑臉書）

一名滯留武漢、罹患血友病的台灣15歲病童，2月10日從台灣送過去的藥物已用完，病童母親相當焦急，希望能盡快安排回台。對此，台北市議員梁文傑也提供返台方式。

10日在海基會、湖北台辦、台商等多方協助下，順利完成「千里送藥」，把救命藥劑送到病童母親手上，但病童母親馬先玲女士，22日向大陸全國台企聯反映，此針劑屬台灣新藥，大陸沒有，而台灣健保規定每次只能拿兩劑針劑，10日拿到的兩支針劑也已用完，28日孩子將進入「待藥危險期」，為此焦心不已，期望能促成母子早日回台，及時就醫。

台企聯表示，除病童的困難需立即解決外，更多是短期前往武漢和湖北探親、觀光或出差的台人，他們在當地並無住所、盤纏用盡、更迫切需要返台工作或就學，希望能沿襲首次武漢包機模式，在確保疫情得以控制的前提下，從簡從快促成後續包機。

對此，梁文傑在臉書表示，最簡單的方法，就是「讓當地台辦放你們離開，到北京或上海買票坐班機回來。」如果台辦連這麼簡單的事都不做，那就是把你們當人質，「就別再喊話搞統戰了。」

(中時電子報)