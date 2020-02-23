由於伊朗、義大利新冠肺炎疫情擴大，中央疫情指揮官陳時中表示，提高伊朗、義大利旅遊警示到第一級。

指揮中心表示，由於伊朗的病例數快速增加，目前已有6例死亡，且已知病例輸出到黎巴嫩、阿拉伯聯合大公國及加拿大等地；義大利則是在米蘭所在之倫巴底大區確診人數直線上升，也發生醫療機構群聚感染，考量到當地已宣布停班停課措施，因此即日起宣布2國的旅遊疫情等級為第一級。

指揮中心表示，建議赴伊朗、義大利當地旅客需遵守當地的一般預防措施，返國後自主健康管理14天，並建議醫護人員暫緩前往。

(中時電子報)