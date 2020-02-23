伊朗、義大利發布一級旅遊警示 返國需自主健康管理14天 14:162020/02/23 中時電子報 中時、 陳人齊 、中時電子報、 莊楚雯 、 尉遲佩玉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中央疫情流行指揮中心指揮官陳時中舉行記者會。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 由於伊朗、義大利新冠肺炎疫情擴大，中央疫情指揮官陳時中表示，提高伊朗、義大利旅遊警示到第一級。 指揮中心表示，由於伊朗的病例數快速增加，目前已有6例死亡，且已知病例輸出到黎巴嫩、阿拉伯聯合大公國及加拿大等地；義大利則是在米蘭所在之倫巴底大區確診人數直線上升，也發生醫療機構群聚感染，考量到當地已宣布停班停課措施，因此即日起宣布2國的旅遊疫情等級為第一級。 指揮中心表示，建議赴伊朗、義大利當地旅客需遵守當地的一般預防措施，返國後自主健康管理14天，並建議醫護人員暫緩前往。 (中時電子報) #義大利 #發布 #旅遊警示 #一級 #伊朗 也許您會感興趣 推薦閱讀 意外成資金避風港 希臘、義大利公債買氣火紅 04:102020/02/19 全球財經 澳門旅遊警示升級橙色 台灣虎航公布取消及退票辦法 17:532020/02/19 生活 旅遊警示升級橙色 台虎取消4月澳門航班 04:102020/02/20 產業．科技 日疫情延燒 美列入第一級旅遊警示 08:352020/02/21 國際 提高日、韓旅遊警示勢在必行 陳時中：研擬更強硬手段 14:542020/02/21 社會 民航局不按旅遊警示退費規定 航空公司反彈 17:522020/02/21 財經 澎湖禁公務員出國 台南市：旅遊警示二、三級國家不准假 19:202020/02/22 政治 澎縣府開第1槍 禁同仁請假出國 04:102020/02/23 生活新聞 新冠肺炎疫情延燒 黃偉哲：除旅遊警示地區仍可出國 11:492020/02/23 政治 韓國旅遊警示調升至「黃燈」 國人檢討應否前往 11:582020/02/23 政治 生活熱門新聞 直播》國內新增2確診案例 為80及50多歲父子 - 生活 4公升酒精無預警開賣！比台酒、台糖還便宜 - 生活 劉真要轉到振興做換心手術？醫院回應了 - 生活 網友整理台灣新冠肺炎確診地圖 台北市7人最多 - 生活 4天2工廠停工！ 白牌車司機妹工廠承認了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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