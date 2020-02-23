張捷在好友張書豪、歐陽妮妮等好友見證下，向夏如芝求婚成功。（聯聯看提供）

37歲的女星夏如芝與張捷相差7歲的姊弟戀開花結果！張捷23日在臉書公佈「我要跟芝芝求婚了」影片，經紀公司也證實，張捷18日在兩人第一次約會的餐廳，在張書豪、歐陽妮妮等好友見證下，向交往一年半的女友夏如芝下跪求婚成功！

張捷事前和好友張書豪、歐陽妮妮等人串通好，再請經紀公司協調求婚場地以及拍攝籌備花絮。張捷先請夏如芝好友以吃下午茶為由，把夏如芝約出門後，再請張書豪開車載他到初次約會的咖啡廳，現場都已經安排好後，最後請好友帶著夏如芝進來，假裝一切都是不經意的情況下來到咖啡廳，才一坐下，夏如芝就跟友人說：「好巧喔！這家是我跟張捷第一次約會的地方。」完全沒發覺即將要被求婚。

後來店家的背景音樂也默默換成夏如芝最喜歡的歌，張捷才從躲了好久的角落忽然現身，讓夏如芝嚇到大喊：「你怎麼會在這裡！？」最後在友人的見證下，張捷下跪求婚夏如芝成功！

張捷表示：「因為平常跟芝芝相處的情況下，很難抽空去買鑽戒，就連戒指都是託好友歐陽妮妮幫忙物色，很謝謝她！」

回想起初次約會，張捷說：「記得那天中午有工作，所以跟芝芝約了一個大早，在咖啡廳吃早餐，交往後才發現原來她平常根本沒那麼早起，真的是難為她了，很謝謝她為了我特地早起赴約。」

(中時 )