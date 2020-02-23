（圖為國防部派遣化學兵部隊，於桃園機場執行防疫消毒作業，為華航包機的返台旅客消毒。圖／軍聞社提供）

衛福部長陳時中今（23）日表示，即日起將義大利、伊朗列為第一集注意地區，另外在考量醫療人力吃緊的情況下，醫事人員即日起除了報准外，均不准出國，避免返國可能面臨居家檢疫14天，影響醫療體系人力調度。

指揮中心說，已邀集地方政府就涉及層面進行全面盤點，針對指揮體系、第一線人員橫向聯繫、各項策略分工及諮詢整合專線建置等進行討論，確立「地方政府居家檢疫及居家隔離關懷服務計畫」，預計3月1日上路。

指揮中心說，該計畫由22縣市共同推動，重點綱要包括對象關懷、就醫協助、交通安排、生活支持及專線服務等，預計將於2月26日規劃完成，並於3月1日開始運作，以確保民眾於居家檢疫及居家隔離期間能獲得各項生活、心理及就醫支持，鼓勵配合防疫措施的民眾落實居家檢疫及居家隔離作業，降低民眾對居家檢疫及隔離對象的對立，提升全民防疫信心。

指揮中心解釋，考量近期伊朗病例數快速增加，已有6例死亡，並已知輸出病例至黎巴嫩、阿拉伯聯合大公國及加拿大；義大利官方截至2月22日公布病例數達52例，米蘭所在之倫巴底大區（Lombardy）確診數快速上升，並發生醫療機構群聚，當局已宣布指定地區實施停班停課、暫停公眾活動及公共運輸服務等措施。

由於國人至當地具感染風險，指揮中心宣布，即日起提升該兩國旅遊疫情建議等級至第一級注意（Watch），建議赴當地旅客需遵守當地的一般預防措施，返國後自主健康管理14天，並建議醫護人員暫緩前往。

(工商 )