亞洲低成本航空領導品牌AirAsia宣布23日推出史無前例促銷，集團旗下AirAsia X長程運輸(代號D7)推出72小時0元機票特賣，是AirAsia自2009年7月起飛航台北以來最低折扣，台北-吉隆坡、台北-沖繩、台北-大阪航線皆0元，單程含稅只要500元。經吉隆坡前往雪梨等四城市，單程含稅僅要1,763元起，比搭高鐵到高雄還便宜！

AirAsia台灣區行銷業務總經理陳長星表示，清明連續假期即將到來，在航空業相對低迷之際，AirAsia祭出長程航線0元超殺低價，讓上半年悶壞想出國的台灣消費者能夠提早安排下半年的旅遊計畫，也期盼藉此讓台灣觀光旅遊產業稍稍回溫。此次推出0元機票特價，是AirAsia來台後首次推出，希望藉此能夠提升台灣機票買氣！

本次0元機票促銷於2月24日0時開賣，限時72小時，特價2020年3月1日至2020年10月31日，僅需登入會員便可透過AirAsia官網或者是AirAsia 手機App搶票。

預訂日期2020年2月24日0時起至2月26日23:59 ，出發日期2020年3月1日至2020年10月31日，優惠內容包括台北直飛吉隆坡、沖繩、大阪單程含稅500元起。經由吉隆坡轉機至澳洲伯斯、雪梨、墨爾本等熱門澳洲城市單程含稅僅1,763元起。搭配20公斤託運行李、餐點以及標準座位選位的超值組合(Value Pack)還可再享約7折優惠，可前往AirAsia官網搶超值優惠票。

(工商 )