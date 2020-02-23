新冠肺炎疫情持續延燒，對大陸經濟帶來難以估算的影響，各地封城導致缺工，日本日經新聞甚至指出，超過8成的大陸中小企業將在3個月內耗盡現金。然而大陸股市卻逆勢高飛，呈現「疫情越高指數越高」的詭異情況，財信傳媒董事長謝金河指出「貪婪戰勝恐懼」，炒股成了居家隔離者最大寄託。

「貪婪又戰勝恐懼：深滬股市戴著鋼盔向前衝！」，謝金河22日在臉書發文指出，受新冠肺炎影響，全球經濟預測機構紛紛下調今年中國大陸經濟成長率，然而資本市場卻走出最耀眼走勢。

「這一週最後一個交易日，上海股市成交4450.62億人民幣，深圳股市成交7254.72億人民幣，兩市加計成交1.171兆人民幣，這個成交量已超過2015年股市泡沫吹破崩跌前的景象」、「在全中國大陸疫情蔓延中，深滬股市只有2月3日新春開紅盤暴跌8%左右外，深滬股市像肺炎確診病例每天都往上創高價」。

謝金河說，各地工廠開工僅三，四成左右，產業斷鏈的壓力仍在；中小企業破產危機在眼前；特別發行高息美元債的如北大方正集團違約壓力加重…但這些基本面的問題投資人並不在乎。

大陸深滬兩市交易量經常破兆人民幣，顯然「炒股成了居家隔離者最大寄託」。然而「這個股市投機熱已把很多公司本益比炒到200倍，300倍，投機泡沫不知何時會吹破」。

網友回應謝金河論點，指出「sars當年陸股也是一路飆 疫情穩定後大怒神」、「越大 到時候就沒有v型反轉 直接L型躺平了」、「這次中國的股市走勢，真的跌破大家眼鏡，只能說，國家隊太強」、「確實意外，但是這次抄底主要資金來自外資，因為他們認為A股和港股已經是全球平均市盈率最低的市場。」。

(中時電子報)